Vil gøre som USA... Australiens ambassade til Jerusalem

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 11:46Den australske premierminister (PM) Scott Morrison har netop gjort sig til talsmand for at flytte landets ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Australien vil dermed gøre som USA, der flyttede sin ambassade i foråret - og så blev der ellers både international politisk ballade og dødbringende konflikt mellem israelere og palæstinensere.Om den australske PM har samme power som den amerikanske præsident Donald Trump til at gennemføre sine hensigter, kan kun tiden vise.