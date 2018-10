Den ene Microsoft-stifter død

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 09:38Stifter af Microsoft Paul Allen er død af kræft 65 år. Han fik i sine tidlige ungdomår lyst og sans for computere og tog fat på at skabe et af verdens IT-eventyr sammen med den 2 år yngre kammerat Bill Gates. Hvad det uviklede sig til, ved snart sagt alle fra børnehave til plejehjem.Paul Gardner Allen blev født i og boede ved sin død i Seattle, Washington. Hans sygdomforløb var øjensynligt kort og intensivt, idet oplysningerne om hans kræft diagnose blev meddelt tidligere i år.