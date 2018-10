Frustreret familiefar satte ild til lejlighed, men blev løsladt

Søndag 14. oktober 2018 kl. 22:27En 35-årig familiefar blev så frustreret i weekenden, da hans kone (som ville skilles) og 3 børn forlod ham, at han satte ild til deres lejlighed i københavnske Brønshøj. Brandvæsenet var dog allerede på vej, fordi han havde truet med at gøre det. Derfor nåede ilden "kun" at gøre lejligheden ubeboelig, ikke skade andre i ejendommen.Det sidste var årsag til, at den unge familiefar i dag blev løsladt efter grundlovforhør. Der havde ikke været fare for andre i ejendommens øvrige boliger, vurderede retten.