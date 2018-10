Motorcyklist dræbt i solo-ulykke

Søndag 14. oktober 2018 kl. 18:54En 81-årig mand på motorcykel blev i eftermiddag dræbt i en solo-ulykke ved sydvestjyske Oksbøl. Der foreligger ingen enkeltheder om selve ulykken, som imidlertid var så voldsom, at motorcyklisten blev dræbt på stedet. Man er igang med at undersøge omstændighederne.Politiet forsøger således at finde ud af, om den gamle mand blev syg forud for ulykken, eller om der eventuelt var en teknisk forklaring på den.