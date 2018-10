Kæmpe lussing til regering - de grønne Bayerns nye store parti

Søndag 14. oktober 2018 kl. 18:31Vælgerne i den sydtyske delstat Bayern har som ventet uddelt kæmpe lussinger i dag til partierne i den mangeårige regering. De kristen-konservative (CSU) er banket ned til omkring 35% vælger tilslutning i forhold til 48% ved forrige valg, mens socialdemokraterne (SPD) er totalt sønderknust med kun 10% af stemmerne.De grønne er Bayerns nye store parti med lige omkring 19% af vælgernes tilslutning. Det fremmedfjendske AfD har opnået 11% af stemmerne - partiets landdækkende fremmarch er øjensynligt stoppet af vælgernes fornuft. Borgerlisten "Frie vælgere" ser ud til at få 11% af stemmerne.Hvordan en ny regering kommer til at se ud vil først det endelige resultat kunne pege i retning af. Lige nu flyder alt i Bayern i et hidtil uset kaos.