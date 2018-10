11 i minibus omkommet i flammehav efter kollision

Lørdag 13. oktober 2018 kl. 21:16En minibus med 11 og en lastbil kolliderede i dag på en landevej i det nordlige Grækenland nær middelhavbyen Kavala. Alle 11 omkom i et sandt flammehav, idet såvel minibussen som lastbilen brød i brand. Lastbilens chauffør var den eneste, der undslap infernoet.Det antages, at de 11 i minibussen var flygtninge på vej til den græske havneby for derfra at komme videre til det øvrige Europa. En tragedie på linje med dem, der udspiller når både på Middelhavet forliser.