Når der sættes Trump på sker der noget - præst løsladt i Tyrkiet

Lørdag 13. oktober 2018 kl. 19:34Vilkårlige forfølgelser og fængslinger i Tyrkiet under ledelse af enehersker Recep Erdogan blev for meget for den amerikanske præsident Donald Trump (billedet) for et par måneder siden. Hvor han forlangte en præst (Andrew Brunson) løsladt og mulighed for at rejse tilbage til USA. Da det ikke skete, blev der omgående sat Trump på.Tolden på stål og aluminium blev fordoblet. Den tyrkiske valuta styrtdykkede. Nu er præsten løsladt. Han er netop landet i Washington og bliver senere i dag modtaget af Donald Trump i hans ovale kontor i det hvide hus. Samtidig meddeler præsidenten, at der ikke er indgået nogen handel med Tyrkiet. Som altså efter lang betænkningtid forstod budskabet.