Paven fyrer biskopper - store problemer med sex-misbrug

Lørdag 13. oktober 2018 kl. 15:22Den katolske kirkes overhoved pave Frans den 1. tager nu konsekvent fat for at komme sex-misbrug skandalerne til livs. Han har netop fyret 2 biskopper i sydamerikanske Chile, hvor problemerne med sex-misbrug af børn har udviklet sig til en krise af enorme dimensioner.Snesevis af folk med tilknytning til den katolske kirke i Chile er blevet afsløret i sex-misbrug af børn. Andre har dækket over ugerningerne. Som paven altså nu sætter stærkt ind overfor.