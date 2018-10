Dreng kørt ned af bil under en farefuld og intens politijagt

Fredag 12. oktober 2018 kl. 23:04En 16-årig dreng befinder sig i aften på sygehus, efter at han blev kørt ned i nordsjællandske Kokkedal. Ulykken skete, da han blev påkørt af en bil, der forsøgte at flygte fra politiet - og altså med politibiler i hælene. En farefuld og intens politijagt, som er endnu et eksempel på, hvor galt det kan gå.Om det var nødvendigt at sætte andres liv og førlighed på spil er tvivlsomt. Politiet fandt intet usædvanligt i bilen, da man fik manden ved rattet i flugtbilen stoppet og anholdt.Der foreligger ingen oplysninger om den påkørte drengs kvæstelser og tilstand.