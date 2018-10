Danmark nu i FNs råd for menneskerettigheder

Fredag 12. oktober 2018 kl. 18:53Det er noget paradoksalt, at Danmark i dag er blevet valgt ind i FNs råd for menneskerettigheder. De sidste 10-11 år har DK forsøgt at få en plads, men det er ikke lykkedes. Over alle disse år har netop menneskerettighederne fået et skud for boven i Danmark, der i dag end ikke vil modtage en lille kvote flygtninge.Medlemskabet af rådet gælder frem til 2022. Det har 47 medlemmer og har hjemsted i Geneve i Schweiz.