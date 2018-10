Yderligere 3 rodet ind i million-svindel i socialstyrelsen

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 12. oktober 2018 kl. 15:42Det rasler med skeletter ud af skabene i den enorme sag om svindel med 111 millioner kr., som en 64-årig kvinde menes at have tilegnet sig fra socialstyrelsen over en lang årrække. Nu er yderligere 3 rodet ind i sagen. 2 kvinder og 1 mand, der henholdsvis menes at have fået del i "udbyttet" og gjort sig skyldig i hæleri.Den snilde 64-årige kvinde eftersøges stadig. Alt imens kommer stadig flere enkeltheder frem om svindlen. De mange millioner har hun overført til sig selv via 274 udbetalinger i perioden fra 2002 til i år.