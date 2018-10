Par lå og sov - vækket og så blev der skudt i deres soveværelse

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 12. oktober 2018 kl. 12:51Et ægtepar (65-70 år) sov, men i den meget tidlige morgenstund (kort før kl. 5) blev de vækket, og så blev der skudt - ganske vist op i loftet i deres soveværelse i et hus i nordsjællandske Birkerød. 2 maskerede mænd forsvandt efterfølgende hastigt. Et meget ubehageligt besøg for parret.Der var ikke mange oplysninger om mændene, der øjensynligt forsvandt i bil. Om politiet stadig er på bar bund i forsøget på at løse mystikken omkring aktionen, er uvist.