Fly med 130 ramte mur under start - sikkert nødlandet

Fredag 12. oktober 2018 kl. 10:59Et Boeing 737 fly fra det indiske luftfartselskab med 130 passagerer kom i morgenstunden for tæt på en lufthavnmur under start. Flyet blev beskadiget og det øverste af muren revet ned. Efterfølgende nødlandede flyet i Mumbais lufthavn, sikkert og øjensynligt uden at nogen led fysisk overlast.Flyet lettere fra det sydlige Indien og havde Dubai som det planlagte bestemmelsested. Der er endnu ingen forklaring på ulykken.