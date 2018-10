Nyt million-svindel nummer - et stort beløb listet ud af kommune

Fredag 12. oktober 2018 kl. 10:39Der dukker stadig flere svindel numre op. Aktuelt igen et i bureaukratiet, denne gang den københavnske vestegn-kommune Albertslund. Hvor en række personer med en socialrådgiver i spidsen er tiltalt for at liste 6,3 millioner kr. ud af kommunekassen. Penge som var tilsigtet socialt svage mennesker.Svindlen er foregået via flere til formålet oprettede firmaer, som har sendt fiktive fakturaer til kommunes jobcenter og fået dem honoreret. Lyssky aktiviteter der fandt sted især i 2012-2015.