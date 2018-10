Antallet af dræbte i voldsomt uvejr på Mallorca steget til 12

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 23:51Der er føjet 3 tyskere til de dræbte i det voldsomme uvejr, der for et par døgn siden ramte middelhavøen Mallorca. Dermed er antallet af ofre for især vandmasserne steget til 12, og der savnes endnu mindst en spansk dreng på 5 år. Det har været en tragisk uge udover det sædvanlige på ferieøen.Foruden de menneskelige tab er ødelæggelserne så enorme, at der forestår mange måneders genopbygning.