Farlig ung voldtægtforbryder eftersøges nu intensivt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 11. oktober 2018 kl. 22:41En 33-årig mand, der betegnes som en farlig voldtægtforbryder, eftersøges nu intensivt. Især i og omkring Odense, men også i Nordsjælland og København. Han mistænkes for at være den, der i går begik fuldbyrdet voldtægt mod en 22-årig kvinde på en privat adresse i den fynske hovedstad.Politiet advarer om, at manden er farlig, hvorfor man ikke skal henvende sig til ham, men slå alarm. En efterlysning af ham findes på www.politi.dk under Fyns Politi.