Ung depressiv mand efterlyst - forsvundet på Lolland

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 18:12En 19-årig mand er forsvundet på Lolland. Politiet har efterlyst og søger efter ham, fordi han øjensynligt er ramt af et depressivt anfald (muligvis som følge af kærestesorg). Han rundsendte i formiddag et alarmerende foto til sine venner, og det er dette politiet har reageret på.Den unge mand er sidst set midt på formiddagen. Om han var i Nakskov eller Rødbyhavn umiddelbart forud for sin forsvinden, vides ikke.