Astronauter nødlandet

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 13:28En russisk og en amerikansk astronaut er nødlandet i Kazakhstan efter, at de tidligere i dag måtte forlade den raket/det rumskib, der skulle have sendt dem ud på en 6 måneder lang rejse i rummet. Beslutningen om at frigøre dem fra raketten og indlede en nødlanding blev truffet på grund af tekniske problemer.De 2 astronauter skulle være i god behold, selvom det var en voldsom utilsigtet afbrydelse af deres rumrejse og landingen foregik på anden vis end planlagt.