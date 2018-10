Ny el-fusion bliver til Nordlys - bare det ikke bliver et blålys

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 11:04En ny fusion af el-selskaber, der også beskæftiger sig med bl.a. internet og TV, ser dagens lys. Sydjyske SE og midtjyske Eniig slår sig sammen med navnet Nordlys. Hvortil det er fristende at løfte en pegefinger med ordene "bare det ikke bliver et blålys". Idet selskaberne har rigeligt at slås med allerede i dag.Dertil kommer, at afstanden til kunderne bliver stadig længere. Den er allerede for lang. Antallet af kunder er stort (større end de lidt over 700.000 såkaldte andelshavere de 2 selskaber har tilsammen). SE ejer også Stofa, som er internet og TV. Eniig har på paletten tillige fjernvarme og naturgas.Det nye fusion-firma får hovedsæde i midtjyske Silkeborg.