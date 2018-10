Slut med ta'-selv-bordet! - nationalmuseet fyrer 35-40

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 08:17Det offentlige bureaukrati med politikerne i spidsen har udviklet sig til et selvforherligende ta'-selv-bord over mange år, men det er slut. Også for nationalmuseet, hvor man i dag fyrer 35-40 ansatte. Der er omkring 700 ansatte på museet, og det virker som rigtig mange.Især når man kigger på aktiviteterne under nationalmuseets paraply, kan tvivlen opstå - om ikke meget unødvendigt er udviklet. Museet kan studeres på www.natmus.dk