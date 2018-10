Igen en mand på motorcykel dræbt i frontal kollision

Onsdag 10. oktober 2018 kl. 20:45En ikke nærmere identificeret mand på motorcykel blev i eftermiddag dræbt i en voldsom frontal kollision med en bil på en landevej få kilometer fra nordjyske Frederikshavn. Motorcyklisten blev dræbt på stedet. Ingen bilister kom noget fysisk til ved den dramatiske ulykke.Ulykken opstod, da motorcyklisten var i færd med at overhale en bil, som pludselig begyndte at svinge mod venstre. Resultatet var, at han kolliderede med en modkørende bil.