Rap kvinde stopper - USA skal have ny FN-ambassadør

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 10. oktober 2018 kl. 00:0246-årige Nikki Haley stopper med årets udgang som FN-ambassadør for USA. Hun blev hurtigt kendt for sine skarpe replikker, da hun i november 2016 blev placeret på den fremtrædende plads. Præsident Donald Trump har kun ros til den rappe kvinde, som han håber vender tilbage til hans team.Forud for sin entre i FN gjorde Nikki Haley politisk karriere hos republikanerne. Der er ingen meldinger om hendes planer fra 1. januar 2019.