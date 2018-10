Ny dødbringende orkan rammer den amerikanske sydøstkyst

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 19:42Der meldes allerede om mindst 13 dræbte af en ny dødbringende orkan, der hærger det amerikanske kontinent. Det bliver imidlertid værre, idet orkanen er i færd med at samle flere kræfter til i morgen, hvor den ventes at sprede død og ødelæggelse på den amerikanske sydøstkyst.Der er advaret om den voldsomme turbolens og de store mængder regn. Indbyggerne skal passe godt på, at bevæge sig udendørs er et spørgsmål om liv eller død.