Snedig kvinde har svindlet sig til 111 millioner kr. og er væk

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 16:25En 64-årig kvinde eftersøges internationalt, men indtil videre er hun væk - efter i en lang årrække at have svindlet sig til 111 millioner kr., der var tiltænkt socialt udsatte danskere. Bagmandpolitiet er på jagt efter hende og tror på, at det lykkes at anholde hende et eller andet sted.Den snedige kvindes svindel har stået på siden 2002 og lige indtil nu, hvor hun så altså er forsvundet. Hun blev for et par uger siden bortvist fra sit job som afdelingleder i socialstyrelsen.