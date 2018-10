Protest! - forlader hvidvasker-bank, men det nytter ingenting

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 10:59Det rumler mange steder, hvor såvel virksomheder som fællesskabets institutioner er stærkt misfornøjet med Danske Bank og dens ageren i forbindelse med international hvidvask af sorte penge. Helt konkret har Copenhagen Business School (CBS) besluttet at forlade samarbejdet med banken, men det nytter ingenting.Bankerne er i dag så store og har fået tillagt så mange beføjelser i digitaliseringens hellige navn, at det frie valg er sat helt ud af kraft. Så nogle enkelte store kunder eller mange små, der protesterer og reagerer som CBS, er uden betydning.CBS anfører i beslutningen om bruddet med Danske Bank, at dens handlinger ikke er noget forbillede for de studerende, hvoraf mange bevæger sig over i et karriereforløb som driftige erhvervfolk.