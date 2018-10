Dyrepasser dræbt af tiger

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 05:54En 40-årig dyrepasser i zoologisk have i den sydjapanske storby Kagoshima er blevet dræbt af en tiger. Han blev i aftes fundet blødende fra halsen i tigerburet, hastigt bragt på sygehus, men erklæret død. Man forsøger nu at finde en forklaring på dramaet for at undgå noget tilsvarende i fremtiden.Tigres angreb på dyrepassere er ikke ukendt. I England blev en dyrepasser dræbt i fjor, mens en russisk overlevede et angreb.