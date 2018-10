7 mænd bag tyveri af smykker og ure i bl.a. Danmark anholdt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 8. oktober 2018 kl. 22:31En organiseret gruppe tyve fra Serbien og Montenegro er blevet pågrebet i Østrig. 7 mænd er anholdt for tyveri af smykker og ure i Danmark, Schweiz og Østrig. 7 andre eftersøges. Det er lykkedes den kriminelle gruppe at stjæle for omkring 50 millioner kr. i perioden 2016 og til i dag.Nu er det så formentlig slut. Halvdelen af de 7 mænd blev pågrebet i forbindelse med et stort tyveri i Schweiz, resten i den sydøstrigske by Klagenfurt, hvor de "studerede" smykker og vakte mistænksomhed sandsynligvis forud for et kup, der altså ikke blev til noget.Hvor meget der er stjålet smykker og ure for i Danmark og hvorhenne er endnu ikke oplyst.