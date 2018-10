Igen en flugt! - mand stukket af fra psykiatrisk sygehus

Søndag 7. oktober 2018 kl. 23:58En 29-årig mand er stukket af fra det psykiatriske sygehus i vestfynske Middelfart. Hele aftenen har politiet forgæves ledt efter ham. Han er fængslet for personfarlig kriminalitet, men altså på psykiatrisk sygehus. Han hoppede over et højt hegn omkring sygehus-afdelingen, da han forsvandt.Politiet har udover at søge efter den unge mand især i Middelfart by også holdt udkig ved Lillebæltbroen.