Frygtelig weekend! - 20 dræbt på gaden af løbsk limousine

Søndag 7. oktober 2018 kl. 18:45Det blev en tragisk og blodig weekend i den amerikanske by Schoharie i staten New York. En løbsk limousine i høj fart pløjede ind i en menneske mængde ved en butik og café på gaden - og 20 blev dræbt. En ufattelig ulykke i den travle og menneskefyldte by.Der er usikkerhed omkring hele hændelse forløbet, idet man bl.a. også hævder at yderligere en bil var involveret i den utilsigtede massakre sent i går.