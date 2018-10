Rusland-positive vælgere vil skabe problemer i Letland

Lørdag 6. oktober 2018 kl. 20:47Der har været valg i EU-landet Letland i dag, og det ser ud til at skabe problemer for en kommende regering dannelse akkurat som i de fleste andre lande. Det Rusland-positive parti Harmoni ser ifølge de første prognoser ud til at få over 19% af vælgernes stemmer.Netop det parti har de øvrige partier stort set været enige om at holde fra magten. Om det kan lykkes, kommer svære forhandlinger om en ny regering til at vise. Partierne bag regeringen ser nemlig ud til kun at opnå omkring 29% af stemmerne, og det betyder, at man nødvendigvis skal have opbakning fra endnu et parti.Letland og Rusland har en flere hundrede kilometer lang grænse til hinanden, og halvdelen af letterne er Rusland-orienterede.