Ambulanceredder fik et knytnæveslag i ansigtet

Lørdag 6. oktober 2018 kl. 19:58En 22-årig mand var så beruset, at han ikke havde kontrol over sig selv i morgenstunden. Det førte til, at han gav en ambulanceredder et knytnæveslag i ansigtet (sandsynligvis som udtryk for utilfredshed med et eller andet). Episoden udspillede sig ved sygehuset i nordsjællandske Hillerød.Bataljen endte med, at politiet måtte tilkaldes, og den unge mand er nu sigtet for vold. Et nyt eksempel på, at alkohol passiviserer forstanden.