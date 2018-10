Godt nyt for alle folk - laveste arbejdløshed i USA i 49 år

Lørdag 6. oktober 2018 kl. 08:03Arbejdløsheden i USA fortsætter med at falde og har nu nået det laveste punkt i 49 år. Med 3,7% uden job i september fortsætter fremgangen for såvel det amerikanske folk som hele verden - idet udviklingen i USA smitter af på hele kloden med lidt forsinkelse.Udover at være en økonomisk positiv oplysning for verden-økonomien, er arbejdløshedens reduktion en socialpsykologisk vigtig faktor. Når levevilkårene forbedres har det mange positive bivirkninger.