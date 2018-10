Interpols topchef forsvundet i forbindelse med rejse til Kina

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 5. oktober 2018 kl. 22:07En meget mystisk sag er under udvikling omkring det internationale Interpols topchef Meng Hongwei (64 år), der er forsvundet i forbindelse med en rejse til sit hjemland Kina. Hans kone har i dag meldt ham savnet, idet hun ikke har hørt fra ham siden afrejsen fra sydfranske Lyon 25. september.Interpols hovedkvarter er beliggende i Lyon. Frankrig har omgående iværksat en undersøgelse for at finde politi-topchefen. I Kina er der aktuel info om, at han er "arresteret" - men der er ingen officielle oplysninger fra det kommunistiske styre.Meng Hongwei blev chef for Interpol for 2 år siden.