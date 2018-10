Mand fundet livløs i sin båd - kom ikke tilbage fra fisketur

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 5. oktober 2018 kl. 21:18En 79-årig mand fra sydøst sjællandske Stevns blev i dag fundet livløs i sin båd på havet ud for Køge. Manden var ude at fiske og havde efterfølgende en aftale. Da han ikke kom tilbage til den, sejlede nogle andre fiskere ud, fandt hans båd drivende, slog alarm og fik ham bjærget.Den gamle mand blev fløjet til Rigshospitalet i København, hvor man blot måtte konstatere, at han var død.