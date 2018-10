Undervisningminister stopper sin politiske karriere i 2019

Fredag 5. oktober 2018 kl. 15:11Ved det kommende års valg til Folketinget vil undervisningminister Mette Riisager Andersen (42 år) ikke være at finde på stemmesedlen. Hun stopper sin politiske karriere, når perioden til valget rinder ud, det gælder også som minister. Årsagen er, at hun vil prioritere anderledes i sit liv.Plads til familie og venner og andre gøremål får især plads i hendes nye levemåde, er indholdet i hendes meddelelse i dag om det politiske stop. Hun blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance første gang i 2011. Hun har været minister i næsten 2 år.