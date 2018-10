El-biler risikerer at gå i stå - millioner kaldes tilbage

Fredag 5. oktober 2018 kl. 12:35At den teknologiske udvikling går hurtigt (og for hurtigt) er der dagligt eksempler på. I dag er det el-biler, der er genstand for opmærksomhed. Idet Toyota kalder millioner af biler tilbage, fordi der er en softwarefejl, som giver risiko for, at el-bilerne pludselig går i stå.1.000 af disse biler kører rundt i Danmark. Ejerne vil snarest få meddelelse om problemet og blive bedt om at kontakte Toyota. Det er el-biler fra perioden 2009-2014, der er omfattet af risiko for at gå-i-stå problemet.