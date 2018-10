Utroligt! - 259 slog sig ihjel, fordi de ville lave et foto-selfie

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 4. oktober 2018 kl. 23:36Medicinske forskere har lavet et studie i dødfald hos folk, som var i færd med at lave foto-selfies. I perioden 2011-2017 slog 259 sig ihjel, fordi de bevægede sig farlige steder i forbindelse med fotooptagelse. Det var eksempelvis bjerge, høje huse og søer. Fald og drukne ulykker er således hyppige dødårsager.Egentlig er det utroligt, at folk sætter førlighed og endda livet på spil for et specielt selvfie (selvportræt). De lande, der øjensynligt er farligst (flest dødfald), er Indien, Pakistan, Rusland og USA.