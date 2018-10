Alkohol og en bil slog bokse-verdenmester ihjel

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 4. oktober 2018 kl. 12:25Det var øjensynligt en kombination mellem at være alkoholpåvirket og kørt ned af en bil, der slog den tyske bokse-verdenmester Graciano Rocchigiani ihjel forleden. Rocky, som var hans kælenavn i bokseverdenen, blev 54 år. Han endte sine dage på en stærkt befærdet vej i italienske Sicilien.Rocky gik på vejen i mørke kort før midnat, da han blev ramt af en lille "Smart" og dræbt på stedet. Politiet mener, at han var så påvirket af alkohol, at han ikke vidste, hvor han var, og hvor farligt han færdedes. Under alle omstændigheder var ulykken en tragedie for alle implicerede.