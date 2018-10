SOS fra fly med 196 ombord - tom tank efter 15 timer

Torsdag 4. oktober 2018 kl. 09:38Man undgik panik, men det var tæt på, da et 787-900 Dreamliner fly fra United Airlines i morges landede i lufthavnen i australske Sydney. Der blev sendt SOS fra flyet, hvis brændstof tank var ved at være tom efter 15 timers flyvning fra Los Angeles på den amerikanske vestkyst.Det helt store beredskab blev kørt i stilling i lufthavnen i Sydney, men flyet landede i sikkerhed og passagererne forlod det normalt ved gate. Alle åndede lettet op.Der er ingen nærmere forklaring på den tomme tank, som luftfartselskabet giver en mekanisk fejl skylden for.