Frygtelig katastrofe - mindst 1.400 dræbt af jordskælv

Onsdag 3. oktober 2018 kl. 22:53Siden weekenden er meldingerne fra det jordskælv ramte indonesiske ø-rige blevet stadig mere nedslående. Den frygtelige katastrofe med rystelser målt op til 7,5 på Richter skalaen og følgende tsunami er i dag nået op på mindst 1.400 dræbte. De havde ikke en chance over for de voldsomme naturkræfter.Huse er jævnet med jorden, store komplekser er styrtet sammen, og under det altsammen er mennesker i hundredvis blevet begravet. Der bliver fundet flere døde, kan man med bæven i sindet forudse.