Tyggegummi og medicin - Dandy datterselskab fyrer

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 3. oktober 2018 kl. 14:15Den over 100 år gamle tyggegummi virksomhed Dandy med hjemsted i østjyske Vejle skabte for 40 år siden et datterselskab Fertin Pharma, som skulle udvikle tyggegummi som en del af det medicinske område. Hvilket er lykkedes, men alligevel fyrer virksomheden nu et stort antal ansatte.Meddelelsen om, at Dandy-datteren nedlægger stillinger er upræcis. Men 37 fyres som en del af den ubehagelige aktion, ifølge aktuelle oplysninger.