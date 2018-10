Viadukt spærret i flere timer - lastbil kilede sig fast

Onsdag 3. oktober 2018 kl. 11:20En bulgarsk lastbilchauffør fik sig en andeledes oplevelse i morgenstunden, da han kørte sin lastbil med anhænger ind i en viadukt i stærkt trafikerede østjyske Vejle. Lastbilen var for høj og kilede sig fast under jernbanebroen, og først for lidt siden blev den trukket ud i friheden - og trafikken kunne genoptages normalt.Det var ellers ikke store matematiske evner, der skulle til at bedømme situationen forud for kollisionen mellem lastbil og viadukt. Med tydelige skilte er det anført, at maksimal gennemkørsel højde er 3½ meter.Chaufførens eksperiment spærrede for al trafik i nogle timer.