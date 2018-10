Ung mand i livfare - trak cykel og kolliderede med motorcykel

Tirsdag 2. oktober 2018 kl. 22:19En 23-årig mand er i aften blevet fløjet til Rigshospitalet i København, hvor han befinder sig i livfare efter en voldsom ulykke på Køgevej syd for Roskilde. Han trak sin cykel og var på vej over landevejen, da han blev ramt af en motorcykel. Kollisionen var så voldsom, at han blev kastet 15 meter henad vejen.Motorcyklisten ramte efterfølgende en bil, men slap fra ulykken med mindre kvæstelser.