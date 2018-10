Revisor i fedtefadet - udnyttede sin insider viden til spil

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 2. oktober 2018 kl. 20:17En ikke nærmere identificeret revisor fra Fyn har bragt sig i fedtefadet og fået politiet på nakken ved at udnytte sin insider viden i TV2s "Vild med Dans" til at spille hos Danske Spil. Manden er ansat i et revisionfirma, der skulle holde styr på seernes sms-stemmer.Derfor havde han viden, der gav ham vinder chancer i spil omkring TV2 underholdning programmet. TV-stationen har efter sigende fyret revisionfirmaet, efter at politiet sigtede manden for ulovlighederne.