Politimand i fængsel for at krænke mange unge piger

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 2. oktober 2018 kl. 15:02En 58-årig politimand er i dag blevet idømt 15 måneder fængsel for at have krænket 24 piger i alderen 11-18 år på forskellig vis. Fra at mødes med en af dem på en café til via internettet at kommunikere blufærdighed-krænkende med pigerne. Han erkendte i retten i København alle de forhold, han var anklaget for.Retten fandt det skærpende, at politimanden havde misbrugt sin betroede stilling, i hvilken han havde kontakt til unge.