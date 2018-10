Ung mand dræbt af kniv-stik

Tirsdag 2. oktober 2018 kl. 09:42En 31-årig mand er i nat død af alvorlige kvæstelser, han blev påført af kniv-stik i en lejlighed i et stort boligområde i Målev i det nordvestlige København sent i går eftermiddag. Beboeren af lejligheden er anholdt og sigtet for ugerningen. Han fremstilles i dag i grundlovforhør.Der foreligger ingen oplysninger om årsagen til det dødelige opgør mellem de 2 mænd.