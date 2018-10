Folketinget åbner og går ind i et år med valg senest til foråret

Mandag 1. oktober 2018 kl. 22:05Den første tirsdag i oktober åbner Folketinget. Præcis kl. 12 ringer det folketingmedlem, der har haft sæde længst i Folketinget med klokken og åbner det første møde. Der som det vigtigste punkt har statministerens tale om Danmark lige nu og regeringens planer for den kommende tid. Åbningen foretages af den mangeårige minister Bertel Haarder, der har været medlem af Folketinget i 38 år. Statminister-talen holdes af Lars Løkke Rasmussen, og der ventes altid med spænding på, hvilke nye initiativer regeringen planlægger. Folketingets åbning overværes af dronning Margrethe og hendes nærmeste familie, og i tilhører-logen befinder hr. og fru Danmark sig.Man kan overvære Folketingets åbning ved at møde op, og få adgang så langt pladserne rækker. 2 døgn senere holdes såkaldt åbningdebat, hvor partierne kommenterer statministerens tale. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at der skal være valg til Folketinget senest til foråret.