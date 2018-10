Charles Aznavour er død

Mandag 1. oktober 2018 kl. 15:04Et af verdens store sangfænomener, franske Charles Aznavour er død 94 år. Hans liv ebbede ud i hjemmet i Alpilles-området i Provence ved Middelhavet. Sangen og optræden var så meget hans liv, at først døden satte en stopper for hans virke. Omend han var født fransk, stammede han fra en armensk immigrant familie.Charles Aznavours præstationer var omfattende. Først og fremmest indenfor sang og musik, men også filmens verden indtog han. Stod på rollelisten i over 80 film. Kultur var selvsagt hans liv, men også i politik engagerede han sig. Han stod således bag den franske præsident Jacques Chirac, da denne vandt 82% af vælgernes tilslutning i 2002.