Mere sex-skandale i Sverige - kulturpave idømt fængsel

Mandag 1. oktober 2018 kl. 12:09Den svenske "kulturpave" Jean-Claude Arnault (72 år) skaber med en aktuel dom på 2 års fængsel for voldtægt mere sex-skandale i Sverige omkring det svenske akademi (Nobels litteraturpris). Den fransk-svenske fotograf og instruktør er netop dømt for 2 tilfælde af voldtægt mod en kvinde i 2011.Jean-Claude Arnault forventes at anke dommen. En meget pinagtig udvikling i en enorm skandale i den svenske kulturverden. Han er ægtefælle til forfatteren Katarina Frostenson (65 år), som er medlem af det svenske akademi.