Supermarkeder skjuler noget - fald i salget af cigaretter

Mandag 1. oktober 2018 kl. 08:19Det er en bevidst handling, at hele Bilka-familien fra i dag forsøger at sælge færre cigaretter. Hvilket kan lykkes, viser erfaringerne fra virksomhedens 500 Netto-butikker. I alle disse supermarkeder har man nemlig nogen tid skjult cigaretterne, og det har virket. Til et fald på gennemsnitligt 9%.Fra i dag er cigaretterne også skjult i Føtex og Bilka. Det lokker færre til at fylde lungerne med skadelig røg...